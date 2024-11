Marido de Sasha finalmente explica por que deixou a música gospel

Após anos na música gospel, João Lucas, 24, se prepara para lançar um álbum pop, marcado para novembro. Em entrevista, o cantor explicou os motivos que o levaram a deixar o segmento gospel, ressaltando que a mudança representou um recomeço e um ajuste necessário para se expressar de forma autêntica.

Segundo ele, o gênero gospel traz limitações em termos de doutrinas, costumes e comportamentos que nem sempre permitiam a liberdade criativa que ele buscava.

“Por conta do segmento, havia certas expectativas de comportamento que eu precisava atender”, disse João Lucas, que passou a sentir que seu estilo e posicionamentos pessoais não se alinhavam com o público religioso. Apesar disso, ele esclarece que a decisão não foi motivada por decepções com o gospel, mas sim por uma vontade de se comunicar com um público novo e sem as restrições impostas pela religião.

João destaca que mantém uma relação pessoal com a fé e não se considera religioso, mas espiritual. Sua esposa, Sasha Meneghel, tem sido uma influência importante em sua transição, apoiando e inspirando sua nova fase na música pop.

