Marie Brandão se torna uma voz pela transformação do mercado imobiliário

Promovida pela Mafra Imobiliária, a Imersão Elevation reuniu corretores em um evento exclusivo que aprofundou os principais temas do setor imobiliário. Entre os renomados especialistas presentes, destacou-se Marie Brandão, estrategista imobiliária e CEO da Stratégie Inteligência e Gestão Imobiliária, a primeira mulher a liderar lançamentos imobiliários em nível nacional.

Durante sua palestra, Marie compartilhou insights valiosos sobre posicionamento profissional, gestão de tempo e a importância de decisões estratégicas na venda. “Abordei temas estratégicos de atendimento, como sobre o que fazer e o que não fazer na hora da venda. E como os corretores têm a oportunidade de dar a volta por cima e gerenciar sua própria vida”, explicou.

Atualmente, Marie está lançando o Porto di Maratea, em Ananindeua, e o Heringer Exclusive Residence, em Castanhal, ambos voltados tanto para moradia quanto para investidores no estado do Pará. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, ela criou a Stratégie para implementar sua metodologia de lançamentos, combinando estratégias comerciais e de marketing que aceleram o fluxo de vendas.

Marie também abordou a necessidade de mudança no mercado imobiliário: “Vejo que ainda há muito trabalho a ser feito. Eu posso não mudar o mundo sozinha, mas a cada pessoa impactada é uma conquista alcançada. Quero um mercado imobiliário melhor para todos!” Sua paixão pelo setor é evidente, e ela acredita na importância de parcerias idôneas e cada vez mais treinamentos para a capacitação dos corretores.

Mas a estrategista também enfatizou a necessidade de cautela para os novos profissionais: “Estude, não caia em contos do vigário, em fórmulas mágicas, em pessoas que prometem mundos e fundos, e, principalmente, em pessoas que vivem de imagem e não de resultados. Infelizmente tem sido crescente o número de ‘pseudo coachs’ no mercado imobiliário, então ter o máximo de atenção com isso, e buscar parceiros que realmente querem te ver bem, mesmo que você seja melhor que eles. Ser um corretor ou corretora imobiliário está muito além de apenas vender, é necessária muita dedicação, entender de finanças, investimentos, política, ter inteligência emocional, entender de marketing, e muito mais. Tudo isso faz a diferença.”

Marie não apenas realiza lançamentos, mas também oferece treinamentos a corretores, imobiliárias, consultorias para construtoras, loteadoras e incorporadoras, promovendo uma verdadeira troca de conhecimentos. “O mercado imobiliário é a maior indústria de milionários do mundo. A profissão corretor de imóveis é a que mais se gera possibilidades de ganhos; depende apenas da pessoa se esforçar e se capacitar intelectualmente”, concluiu.

A presença de Marie Brandão em eventos do mercado imobiliário não só destaca sua trajetória inspiradora, mas também