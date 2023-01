Marília é a primeira eliminada do BBB23 e Fred Nicácio volta ao jogo

O público votou e decidiu o primeiro eliminado do BBB23. Em uma votação apertada, Marília recebeu 52,7% dos votos e deixa o programa nessa quinta-feira (26/1) após 10 dias intensos no reality show. Enquanto isso, Fred Nicácio, votado por 47,3%, sairá do Quarto Secreto de volta para a casa, para surpreender os brothers e dar continuidade às dinâmicas programas para a edição.

Ao se despedir de Marília, Fred Nicácio repetiu uma de seus memes mais famosos. “Você tem sangue de Maria Bonita. Que, antes de ser bonita, foi Maria! Antes de ser bonita igual você, foi Maria, uma mulher como qualquer outra, digna de todo amor e respeito e possibilidade de respeito que o mundo possa ar. Seu caminho é lindo e você é amada”, disse o preferido do público.

Agora, Nicácio deverá indicar um participante para ser vetado da Prova do Líder, que também ocorre nesta quinta. Vale lembrar que para além do veto do brother, Bruna e Larissa, que venceram a primeira Prova do Líder da edição, também poderão vetar duas pessoas cada. Ao todo, serão cinco vetos.

Paredão em duas etapasO primeiro Paredão do BBB23 tem uma dinâmica diferente, em duas etapas e em duplas.

Vencedores da Prova do Anjo, Aline Wirley e Bruno tinham o direito de imunizar outra dupla e escolheram Cara de Sapato e Amanda. A primeira indicação foi de Bruna Griphao e Larissa, líderes da semana. Elas colocaram Key Alves e Gustavo no Paredão.

A votação dos demais participantes foi realizada em dupla, no confessionário. A dupla mais votada foi Marília e Fred Nicácio, com seis votos. Com direito a contragolpear, eles escolheram Gabriel e Paula para uma disputa na Prova Bate e Volta.

A prova era de habilidade e agilidade. Os participantes tinham que montar três quebra-cabeças em cooperação. Marília e Fred Nicácio perderam a dinâmica e enfrentaram Key Alves e Gustavo na primeira etapa da votação.

Na terça-feira (24/1), Tadeu fez o tradicional discurso de eliminação e anunciou que Fred Nicácio e Marília foram os mais votados. A dupla, contudo, foi direto para um Quarto Secreto, onde uma nova votação foi aberta. Dessa vez, para escolher uma pessoa para deixar o programa e outra para retornar.