Marília Mendonça é homenageada em especial da Globo que reúne destaques femininos do sertanejo

A cantora Marília Mendonça, morta em novembro de 2021 em um acidente aéreo, foi lembrada durante a gravação do especial ‘Amigas’, projeto da TV Globo que reúne os destaques femininos do sertanejo em uma referência ao especial de mesmo nome da década de 90 que reuniu os principais artistas do gênero.

No palco dos Estúdios Globo, na última quarta-feira (20), Lauana Prado, Simone Mendes, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa se emocionaram ao homenagear a Rainha da Sofrência cantando a música ‘Supera’. Ao fim da gravação, Maiara não conteve as lágrimas e foi consolada pela irmã.

De acordo com o diretor do especial, Raoni Carneiro, a ideia inicial era que Marília participasse do projeto. A revelação foi feita ao colunista Lucas Pasin, do Splash.