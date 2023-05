Marina da Penha, na Ribeira, recebe primeiro evento náutico após passar por ampliação

Inaugurada em abril deste ano, a nova Marina da Penha, na Ribeira, em Salvador, passou por obras de ampliação e requalificação, realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA). Foram investidos quase R$ 29 milhões, transformando o equipamento em uma base náutica moderna, para estimular atividades turísticas e esportivas na Baía de Todos-os Santos.



No último sábado (13), a marina estreou como palco de eventos. Ela foi o ponto de largada da primeira etapa do Circuito Baiano de Canoagem VA’A, modalidade com o uso de canoa polinésia, conhecida também como canoa havaiana. A competição, promovida pela empresa Z6 Náutica, em parceria com a Federação de Canoagem Polinésia da Bahia (Fevaaba), teve o patrocínio da Setur-BA.



“Já conhecia a Marina da Penha e tomei um susto quando cheguei aqui, porque a estrutura hoje é excelente. Acho que ela deve fazer parte das competições, sempre”, elogiou o atleta baiano Luciano Carvalho.



“Escolhemos um percurso incrível e inédito. O apoio do Governo do Estado foi fundamental, mostrando o fomento ao esporte náutico com serviços de qualidade”, ressaltou a CEO da Z6 Náutica, Agatha Wicks.

“É uma satisfação ver a marina, há pouco tempo inaugurada, já sediar um evento como esse. O esporte movimenta o turismo, atraindo competidores de outros estados e seus familiares para a Bahia”, declarou o técnico de promoção da Setur-BA, Bruno Barbosa.



A competição reuniu 150 atletas, da Bahia, Sergipe, Ceará, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Eles remaram por 20 quilômetros, da Ribeira até a Marina Aratu, em Simões Filho, na Baía de Aratu. Pelo caminho, belas paisagens e condições favoráveis à navegação.



“Adorei todo o trajeto e achei a nova Marina da Penha bacana. Soube que, além dela, outras marinas estão sendo entregues. Isso mostra como o Governo da Bahia está preocupado em fomentar o esporte e o turismo”, relatou o atleta de Alagoas, Jonatan Santos.



Após a chegada, houve a premiação dos vencedores e festa de confraternização, com a participação de organizadores, patrocinadores, atletas e seus acompanhantes.



“Tivemos uma grande adesão. A estrutura, o visual e o clima contribuíram para que tudo fosse perfeito. Foi só o começo do campeonato, porque temos ainda mais quatro etapas no decorrer do ano”, comemorou o presidente da Fevaaba, Zeba Vilas Boas.

