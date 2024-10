Marina Helena declara apoio a Ricardo Nunes após se reunir com o prefeito

Marina Helana (Novo) declarou apoio a Ricardo Nunes (MDB) durante a tarde desta, segunda-feira, 7 e anunciou apoio ao emedebista no segundo turno. A candidata que participou da corrida pelo primeiro turno das eleições municipais em São Paulo esteve com o atual prefeito e vereadora eleita pelo Novo, Cris Monteiro, em um encontro realizado no Edifício Joelma, localizado no centro da cidade.

A economista disse que seu apoio ao emedebista está alinhado com as pautas fundamentais do partido Novo, destacando o foco na transparência e na responsabilidade fiscal. “São Paulo não pode cair nas mãos de Guilherme Boulos (PSOL). Por isso meu total apoio ao Prefeito Ricardo Nunes no segundo turno. Como mãe e lactante, pedi um compromisso especial com as nossas crianças” disse Marina.

Marina deixou a disputa pela Prefeitura com 84.212 votos, o equivalente a 1,38% no pleito. Nunes irá concorrer com Guilherme Boulos no segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro.

Ela disse ainda que com apoio em Nunes, espera conseguir, ao lado da vereadora Cris Monteiro, reforçar seu posicionamento e intenção de colaborar com pautas na educação municipal. Durante o primeiro turno das eleições, a economista trouxe como proposta para a educação a ideia de entregar a gestão das escolas públicas para redes de ensino privadas.

