Marina Ruy Barbosa encerra contrato com a Globo, diz site

1 de 1 marina ruy barbosa – Foto: Reprodução/InstagramMarina Ruy Barbosa decidiu não renovar o contrato com a Globo e deixará a emissora no fim de maio. Segundo o Notícias da TV, a atriz chegou a rejeitar um papel de destaque no remake da novela Vale Tudo, que celebrará os 60 anos de casa.

Marina Ruy Barbosa não quis manter o vínculo exclusivo com a Globo para ter maior liberdade na escolha de novos trabalhos. O site afirma, ainda, que apesar de ter gostado de viver uma vilã em Fuzuê, a atriz não queria ter participado da novela e cedeu pela insistência dos produtores.

A atriz de 28 anos de idade tinha carteira assinada com a emissora desde os 9 anos de idade e participou de mais de 15 projetos na Globo. Marina Ruy Barbosa recebia cerca de R$ 350 mil e cachês em torno de R$ 500 mil. Agora, ela está em negociação com uma plataforma de streaming para protagonizar um novo projeto.

