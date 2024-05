Marina Ruy Barbosa rompe com a Globo e não renova contrato, diz site

Marina Ruy Barbosa não vai mais fazer parte do casting exclusivo da TV Globo. Segundo o Notícias da TV, a atriz decidiu não renovar o contrato de quase 20 anos com a emissora dos Marinho e já tem data para sair.

Para quem não sabe, a artista é contratada pela empresa desde os 9 anos — hoje ela tem 28 — quando fez Começar de Novo (2004). Ainda segundo o portal, o vínculo da ruiva com a Vênus Prateada termina nos próximos dias.

Na tentativa de manter Marina Ruy Barbosa, os diretores da emissora fizeram de tudo, mas não conseguiram convencê-la. Ela chegou a recusar um papel no remake de Vale Tudo, que vai marcar os 60 anos da companhia.

O site descobriu que mesmo tendo liberdade profissional para escolher seus trabalhos fora das telinhas, a atriz acredita que, com o fim do contrato, terá mais qualidade de vida.

Desde que estreou em Sabor da Paixão (2003), Marina Ruy Barbosa esteve em 17 projetos na emissora. Isso sem levar em consideração o período que apresentou a TV Globinho (2000-2015) e a demais participações em outras atrações da grade.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, a ruiva ganha cerca de R$ 350 mil de salário e cachês em torno de R$ 500 mil. Ela já estaria, inclusive, negociando com uma plataforma de streaming para estrelar seu primeiro projeto fora da Globo.

Marina ainda não se pronunciou sobre a saída da TV Globo.

Passo importante no noivado O noivado de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares vai muito bem, obrigada. Tão bem que a coluna Fábia Oliveira descobriu, em meados de março, que o casal estava em busca de uma mansão para chamar de sua no Rio de Janeiro.

Sim, caros leitores. Marina e Adbul foram vistos por fontes desta coluna visitando casas para comprar no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. No entanto, até aquele momento, a artista e o bilionário ainda não haviam fechado nenhum negócio oficialmente.

O condomínio de luxo conta com diversos famosos moradores, entre eles, Anitta e Juliana Paes. As casas à venda possuem 4, 5 ou 6 quartos, com vagas na garagem e metragem entre 600 m² a 2000 m².

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares começaram a namorar em maio de 2023. Em outubro, os dois ficaram noivos durante uma viagem relâmpago que o casal fez a Dubai.

Bastidores da relação de Marina Ruy Barbosa e Abdul A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção ao exibir sua enorme aliança de diamante, na mão direita, durante um evento no fim de outubro. A artista, que estava no ar como Preciosa na novela Fuzuê, foi pedida em casamento pelo namorado Abdul Fares em uma viagem a Dubai.

O que pouca gente sabia eram os bastidores do relacionamento de Marina e Abdul. Mas como esta coluna não é baú para guardar segredos, nós contamos alguns detalhes que descobrimos, com exclusividade.

Se tem algo que Marina Ruy Barbosa tem é bom gosto para homens. Mas o mesmo não pode ser dito pela família dos amados. Isso porque, segundo fontes da coluna, os familiares de Abdul eram totalmente contra a relação e, principalmente, o noivado entre os dois. O motivo? Achavam que a atriz não é o tipo de mulher que eles queriam na família.

E essa não foi a primeira vez que Marina não foi “aprovada”. O mesmo já havia acontecido quando a artista se relacionou com Xandinho Negrão.

Ainda de acordo com fontes da coluna, apesar de parecer discreto, Abdul Fares ama uma publicidade. E o noivado pode ter tido a ver com isso, já que o empresário estaria amando a visibilidade que está tendo ao se relacionar com Marina Ruy Barbosa. Inclusive, ele estaria achando todo esse holofote ótimo para seus negócios.

Marina e Abdul começaram a namorar em maio do ano passado e se engana quem pensa que o primeiro presente caro dado à atriz foi a aliança de diamantes. Os amiguinhos da coluna contaram que, antes disso, o empresário já havia presenteado a amada com um carro de luxo, como já revelado aqui.

E não para por aí. As viagens do casal, como a última para os Emirados Árabes onde ficaram apenas 48 horas, seriam todas bancadas pelo bilionário. Inclusive, ainda segundo fontes, Marina Ruy Barbosa já estava usando cartão de crédito do noivo por aí.