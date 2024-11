Marina Sena e Juliano Floss adoram! Veja como fazer um sexting quente

A cantora Marina Sena revelou detalhes do relacionamento com o influenciador Juliano Floss e contou que os dois são adeptos do sexting (troca de mensagens eróticas) e de mandar nudes.

A artista contou que ela e o namorado viajam com frequência a trabalho. Por conta disso, trocam muitas mensagens calientes com frequência. “Mandei e recebi hoje, porque meu namorado está em outra cidade, aí a gente sobrevive com os nudes”, desabafou.

Embora há quem ache questionável a prática para apimentar a relação, devido às possíveis consequências futuras, uma pesquisa da Universidade Drexel, nos Estados Unidos, apontou que a prática funciona para muitos casais e, tomando os devidos cuidados, pode apimentar bastante a relação.

Os especialistas trabalharam para entender o efeito das mensagens em 870 pessoas entrevistadas, que tinha idades entre 18 e 82 anos. No total de pessoas ouvidas, 80% já havia tido conversas quentes ou enviado fotos picantes. O estudo constatou que aquelas que estão em um relacionamento sério sentem um aumento na satisfação na vida sexual quando são estimulados dessa maneira.

Em entrevista anterior à Pouca Vergonha, a sexóloga Daniela Fontinele esclareceu que muitas pessoas têm dificuldade para mandar mensagens sensuais ou eróticas, e um dos principais motivos é vergonha.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) PeopleImages/Getty Images 2 de 5 Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar Yana Iskayeva/Getty Images 3 de 5 O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono Getty Images 4 de 5 É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade filadendron/Getty Images 5 de 5 No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança South_agency/Getty Images

Para quem ainda está na dúvida sobre a dinâmica da prática, a expert dá o caminho das pedras: “O sexting é a troca de mensagens com conteúdo sensual ou erótico com objetivo de excitar a parceria. Pode ser via texto, fotos, vídeos e áudios”, esclarece.

A profissional ressalta que, na hora de trocar as mensagens, é importante ter cuidado e só trocar fotos íntimas com pessoas de confiança.

Se você se animou, vale mandar um áudio detalhando algum fetiche a parceria; dar ideias de locais inusitados nos quais gostaria de transar; ou mesmo fazer algum joguinho sexy, como pedir ao parceiro que explique, devagar, como está vestido ou o que gostaria de fazer mais tarde debaixo dos lençóis. Aí, é só deixar a imaginação fluir.