Marina Silva defende rigor técnico na perfuração da Bacia da Foz do Amazonas

Marina Silva, que ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, declarou que a autorização para a Petrobras iniciar a perfuração do primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas está sendo conduzida de acordo com um processo técnico rigoroso. A estatal aguarda a liberação do Ibama para dar início à perfuração, que está prevista para ocorrer a uma profundidade de 2.800 metros, localizada a 200 quilômetros da costa do Amapá. A ministra ressaltou a importância de seguir os pareceres técnicos e resistir a pressões externas. Em sua fala, Marina também abordou a grave situação de seca que afeta 58% do território brasileiro, com mais de 900 incêndios registrados em diversas regiões.

Ela enfatizou a urgência em preservar o meio ambiente, destacando a interdependência entre ecologia e economia, e a necessidade de ações efetivas para mitigar os impactos ambientais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller