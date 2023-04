Marina Silva diz que EUA podem aumentar para até US$ 2 bilhões doação para preservar Amazônia

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quinta-feira, 20, que recebeu do assessor especial para assuntos do clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry, que o aporte de ajuda financeira ao Brasil para questões ambientais deve chegar a US$ 2 bilhões até os próximos anos. Marina concedeu coletiva à imprensa após o presidente Joe Biden anunciar um aporte de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia nos próximos anos. O repasse ainda precisa ser autorizado pelo Congresso norte-americano. Segundo a ministra, ela telefonou para Kerry e agradeceu a doação.

“É apenas o início dos esforços para que possamos fazer uma alavancagem, segundo ele (John Kerry), de algo em torno de US$ 2 bilhões, somando todas as frentes de atuação, não apenas para o Fundo Amazônia”, disse a Marina durante a coletiva. Mais cedo, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgou que no mês de março triplicou o desmatamento em relação a março de 2022, com alta de 180%. Ao todo, foram 123 km² de área desmatada no mês passado, somando 867 km² no trimestre.