Marina Silva é criticada por alas do PT por crise climática no Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem sido alvo de críticas dentro do Partido dos Trabalhadores e de uma ala do governo federal. Representantes do Congresso Nacional expressaram insatisfação com a abordagem da ministra no enfrentamento à crise climática e às queimadas recentes. Alguns membros do partido consideram o discurso de Marina Silva excessivamente didático e apontam a falta de ações mais enérgicas. Além disso, há preocupações sobre a chegada das chuvas, que podem causar deslizamentos e enchentes, exigindo novas ações do Ministério do Meio Ambiente. A ministra enfrenta o desafio de combater incêndios no Pantanal e na Amazônia, além de lidar com pressões internas no governo. Apesar das críticas, o governo não planeja demiti-la, mas há uma cobrança por parte do partido para ganhar mais espaço na Esplanada dos Ministérios.

O governo sinalizou interesse em criar uma autoridade climática para acompanhar as ações ambientais, podendo indicar um nome da legenda do presidente Lula ou até mesmo Marina Silva para comandar essa agência. A decisão sobre essa medida deverá ser tomada em janeiro, após as eleições de 6 de outubro, que são vistas como um momento crucial para a configuração da Esplanada em 2025. A insatisfação com a indicação da ministra Macaé Evaristo para os Direitos Humanos também foi mencionada por fontes petistas, indicando uma demanda por mais espaço no governo.

