Marina Silva faz pronunciamento na TV e diz que ‘proteger o meio ambiente é salvar vidas’

Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5), a ministra Marina Silva fez um pronunciamento em rede nacional, destacando necessidade imperativa de engajamento e solidariedade por parte de toda a sociedade. Este chamado vem em resposta às recentes tragédias ambientais vivenciadas, especialmente aquelas que assolaram o Rio Grande do Sul. “Proteger o meio ambiente é salvar vidas, é garantir o bem viver para ribeirinhos, pequenos comerciantes, moradores das periferias, comunidades tradicionais e pessoas que vivem em áreas de risco”, disse a ministra. Marina enfatizou a importância de soluções conjuntas e apontou para a necessidade de prevenir a repetição de eventos devastadores, especialmente em um contexto marcado pelo aumento da temperatura global e pela frequência crescente de eventos climáticos extremos. “Quando protegemos os rios, as florestas, a nossa rica biodiversidade, estamos, na verdade, protegendo e cuidando das pessoas. Estamos garantindo as condições necessárias à manutenção das atividades econômicas em todos os setores.”

A ministra ressaltou o compromisso do governo federal em adotar uma abordagem multifacetada para assegurar que as atividades econômicas possam coexistir de maneira sustentável com o meio ambiente, uma visão que reconhece a interdependência entre o bem-estar econômico e a saúde do nosso planeta. Durante seu discurso, Marina delineou as ações já em curso pelo governo para fortalecer a proteção e recuperação da biodiversidade brasileira. Entre as iniciativas mencionadas, destacam-se a criação de novas unidades de conservação, o uso sustentável das florestas, a recuperação de áreas degradadas, e o combate intensificado ao desmatamento e aos incêndios. A ministra enfatizou a importância da colaboração entre os diferentes níveis de governo — federal, estadual e municipal — para atender às necessidades das comunidades, das empresas e do meio ambiente.

Além disso, a ministra fez questão de ressaltar a relevância da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP3), que será sediada em Belém. Este evento, na visão do governo, representa uma oportunidade única para o Brasil mostrar ao mundo sua determinação em liderar a construção de um futuro ecologicamente sustentável. Marina Silva vê a COP3 como um marco para inaugurar um novo ciclo de prosperidade, fundamentado no respeito e na preservação do meio ambiente.