Marinha decide intensificar segurança em torno do hospital onde médica foi morta baleada

O comandante do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, capitão de Mar e Guerra Dirlei Donizete, informou que a Marinha do Brasil implementará medidas de segurança em torno do Hospital Marcílio Dias. A decisão foi tomada após a trágica morte da médica Gisele Mendes de Souza e Mello, que foi vítima de uma bala perdida enquanto trabalhava na unidade de saúde. Para garantir a proteção da área, 250 fuzileiros navais e oito veículos blindados serão mobilizados. O patrulhamento se estenderá por um raio de 1320 metros ao redor do hospital, em colaboração com as polícias militar e civil. A operação visa aumentar a segurança na região, que tem enfrentado episódios de violência.

A ação foi desencadeada em resposta a um ataque a policiais durante uma operação na Comunidade Nossa Senhora da Guia, popularmente conhecida como Morro do Gambá. A Marinha, segundo Dirlei Donizete, tem a prerrogativa de assegurar a segurança em torno de suas instalações, conforme estabelecido por um decreto que regula a atuação das forças armadas. Ainda não há uma data definida para o término dessa operação, que busca não apenas proteger o hospital, mas também restaurar a sensação de segurança na comunidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA