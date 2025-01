Marinha retoma busca por desaparecidos após colapso da ponte entre Tocantins e Maranhão

A Marinha do Brasil anunciou a retomada das operações de mergulho nesta quinta-feira (9) para localizar as vítimas que ainda estão desaparecidas após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins. Até o momento, 14 pessoas foram encontradas, enquanto três continuam sem paradeiro definido.

As buscas haviam sido interrompidas devido à abertura das comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito. No entanto, a situação mudou quando o Consórcio Estreito Energia informou que seria possível controlar a vazão das águas por mais alguns dias, permitindo a continuidade das operações.

O acidente ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024, quando 18 pessoas caíram no rio em decorrência do colapso da ponte. Desde o dia do incidente, uma equipe de 64 mergulhadores especializados, além de drones e outros equipamentos de segurança, tem trabalhado incansavelmente nas buscas. Entre os desaparecidos estão Salmon Alves Santos, de 65 anos, Felipe Giuvannuci Ribeiro, de 10 anos, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos.

Além do resgate, a situação é preocupante devido ao transporte de substâncias perigosas. Dois caminhões que caíram no rio estavam carregados com ácido sulfúrico e agrotóxicos. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, juntamente com o Ibama, realizou uma análise da água, que não detectou contaminação imediata, mas alertou sobre o potencial risco de vazamento dos recipientes. O Ibama também acionou as empresas responsáveis pelo transporte para desenvolverem Planos de Atendimento à Emergência, visando mitigar qualquer possível contaminação futura.

