Mário Gomes volta à mansão após despejo

Três meses após ser despejado de sua mansão na Joatinga, Zona Oeste do Rio, o ator Mário Gomes retornou ao imóvel e gravou um vídeo mostrando as atuais condições do espaço. “Olha os coqueiros todos secos, arrancaram tudo, acabaram com o pé de abacate, os maracujás… Está tudo estragado, cheio de mosquito”, disse ele. Gomes criticou o leilão da propriedade e a ação judicial que resultou na penhora da casa. “Roubaram na mão grande. Como que um juiz faz uma coisa dessas?”, desabafou.

O imóvel foi leiloado em abril por R$ 720 mil, menos da metade do valor de avaliação de R$ 1,5 milhão. A venda foi realizada para cobrir uma dívida trabalhista movida por 84 costureiras contra o ator. Antes de optar pela penhora e leilão, a Justiça tentou encontrar o valor devido em contas bancárias e outros bens de Gomes, sem sucesso. Apesar de arrematado pela Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios (ASPAG), a entidade ainda não tomou posse da casa devido a recursos judiciais apresentados pelo ator e sua esposa, Raquel Palma.

No vídeo, o ator lamentou o estado de abandono do imóvel e reforçou as críticas ao processo que levou ao leilão. A mansão permanece em situação precária enquanto os desdobramentos judiciais seguem em andamento.