Marqueteiro de Nunes ironiza Boulos: “Está andando muito com Marçal”

Depois do debate da Record, na noite deste sábado (19/10), o marqueteiro Duda Lima, da campanha de Ricardo Nunes, ironizou as “promessas” de Guilherme Boulos de que revelações sobre Nunes virão à tona até o dia do segundo turno, no próximo domingo (27/10).

“Ele está andando muito com o Marçal”, comparou Lima aos risos, diante de jornalistas após o debate. O marqueteiro lembrou o estilo de Pablo Marçal de lançar factoides sobre os adversários.

O ex-coach prometia lançar bombas sobre os oponentes, que se revelavam sempre uma montanha de espuma ou notícias falsas, a exemplo do laudo falso divulgado contra o próprio Boulos às vésperas do primeiro turno.

“Existem informações que vão vir a público”, prometeu Boulos ao falar à imprensa depois do programa na Record. Ele negou ter tido acesso privilegiado a informações de investigações contra o prefeito.

