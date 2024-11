Marquinhos faz apelo para torcedores brasileiros: “Não abandonem a seleção”

“O futebol é muito dinâmico, muitas oportunidades acontecem e eu acredito muito no preparo e no merecimento. Em setembro, eu não iria começar uma partida, e aí infelizmente aconteceu uma lesão do Militão e eu tive a oportunidade de jogar. O preparo que eu tive ali, eu poderia simplesmente virar as costas para a ocasião ou abaixar a cabeça, não treinar direito e me fechar no meu canto, mas não, eu continuei trabalhando. Com a idade, a gente ganha a maturidade, jogadores como eu ou o Danilo. A gente sabe que o nosso papel é importante, ainda mais num momento desse de transição”, explicou Marquinhos.

Por fim, o jogador comentou sobre a possibilidade da volta do Neymar ao Santos e o quanto isso pode influenciar para o jogo do camisa 10 e para Seleção Brasileira.

“O Ney estando feliz, bem fisicamente e com sua saúde em dia, vai impactar positivamente no jogo dele. Ele com essa confiança, acredito que ele volta para a seleção 100% pela capacidade que ele tem e pelo jogador que ele é. Então vai depender muito dele, onde que ele estiver, que esteja bem. que ele esteja jogando. Se for no Santos, se for na Arábia, se for na Europa, ele precisa estar reencontrando o ritmo de jogo novamente, porque após a lesão é muito difícil. Ele reencontrando tudo isso, as portas da Seleção Brasileira estarão abertas para ele, porque é um grande jogador”, declarou o capitão do Brasil.