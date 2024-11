Marta é campeã pela 1ª vez da liga americana com o Orlando Pride

A craque Marta conquistou neste sábado (23) seu primeiro título da liga americana de futebol feminino (NWSL) pelo Orlando Pride, com a vitória por 1 a 0 sobre o Washington Spirit na final. O único gol da partida no CPKC Stadium, em Kansas City (Missouri), foi marcado pela zambiana Barbra Banda em grande jogada individual aos 37 minutos do primeiro tempo. O Orlando Pride, melhor time da temporada regular, comemorou seu primeiro título nacional comandado por Marta, estrela da equipe desde 2017. O Washington Spirit, por sua vez, ficou perto do seu segundo troféu, depois da conquista de 2021. Segundo na temporada regular, o time não conseguiu impor seu temível ataque liderado pela jovem Trinity Rodman, filha do ex-astro da NBA Denis Rodman.

Marta, que havia marcado um gol na semifinal contra o Kansas City Current, foi abraçada pelas companheiras após o apito final e aplaudida pela mãe, Tereza, que acompanhou pela primeira vez um jogo da filha nos Estados Unidos. “Significa muito, não esperava que ela estivesse aqui neste momento”, celebrou a camisa 10 em declarações à CBS. “Cheguei a perguntar a mim mesma por que continuava jogando aqui depois de tantos anos. Mas isso aqui é algo muito especial que eu nunca tinha vivido a nível de clubes”. Aos 38 anos, Marta soma este título a um currículo que conta com uma Liga dos Campeões da Europa com o Umea da Suécia (2004) e uma Copa Libertadores pelo Santos (2009).

