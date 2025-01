Marta renova contrato com Orlando Pride até 2026 e frustra sonho corintiano

A rainha Marta decidiu estender seu vínculo com o Orlando Pride até 2026, o que deixou o Corinthians desapontado, uma vez que o clube brasileiro estava interessado em sua contratação. A atleta, que já tem 38 anos, manifestou sua satisfação em permanecer na equipe, ressaltando a relevância do time e sua ligação com a comunidade local de Orlando. Desde sua chegada ao Orlando Pride, Marta tem se destacado em campo, contabilizando 128 partidas, 42 gols e 19 assistências. Sua contribuição foi essencial para que a equipe conquistasse tanto a NWSL Shield quanto o NWSL Championship no ano passado, solidificando sua posição como uma das principais jogadoras da liga.

Haley Carter, vice-presidente do Orlando Pride, comentou sobre a renovação do contrato de Marta: “Vindo da temporada de maior sucesso na história do nosso clube e, pessoalmente, uma das melhores de sua carreira profissional, recontratar Marta foi uma prioridade”. “O impacto que ela causou em nossa equipe, no vestiário e na comunidade é evidente, por meio de sua incrível habilidade como jogadora e pelo estilo de liderança altruísta e exemplar. Estamos entusiasmados pela permanência dela”, complementou a Haley.

