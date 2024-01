Marta resgata manifesto pró-democracia após encontro com Boulos

Ex-prefeita diz que o texto é a “expressão” do que representou a reunião com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo

Prestes a voltar ao PT, Marta Suplicy (foto) deixou a sigla em 2015 de maneira conturbada; chegou a dizer que o partido havia “traído” os brasileiros Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) resgatou neste sábado (13.jan.2024) um manifesto publicado em 2022. Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), ela fez menção ao texto depois de se reunir com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol).

Marta deve compor a vice de Boulos na eleição municipal em 2024. O 1º passo foi dado na 3ª feira (9.jan), quando pediu demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

A decisão foi tomada depois de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e encaminhar o retorno ao Partido dos Trabalhadores. Retornará à legenda da qual saiu em 2015 de maneira conturbada e com declarações de que não tinha como “conviver” com os escândalos de corrupção da sigla.

O diretório municipal do PT em São Paulo se reunirá na próxima 3ª feira (16.jan) para definir os detalhes da cerimônia que marcará o retorno de Marta Suplicy ao partido.

Marta recebeu o deputado Guilherme Boulos em sua residência, na capital paulista. Ela disse que o “Manifesto Frente Ampla” foi lançado em sua casa e “é a expressão” do que a reunião representou.

O documento fala em instituir “a mais ampla frente política e social para o progresso e o desenvolvimento da cidade de São Paulo”. Diz ser favorável ao “progresso, desenvolvimento e respeito pela diversidade”.

Eis a mensagem abaixo:

