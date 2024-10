Marta Suplicy mexeu num vespeiro há pouco no evento de sua chapa com Guilherme Boulos voltado para apoiadores e discussão de propostas no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo.

Marta contou que disse a Lula que o presidente já tem herdeiro político, referindo-se a Boulos. Segundo ela, o presidente teria rido e concordado.

A ver o que Fernando Haddad acha disso.