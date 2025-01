Marte tem seu próprio Ano-Novo: não é hoje! Saiba quando o planeta vermelho celebra a data

No próximo dia 1º de janeiro, aqui na Terra, de acordo com o calendário gregoriano, comemoramos mais um Ano-Novo, o que significa que o planeta já completou a sua órbita ao redor do Sol, levando cerca de 365 dias, seis horas e nove minutos. Porém, no futuro, é possível que estejamos morando em Marte. Nesse caso, quando a data seria celebrada?

Marte precisa de 687 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol, ou seja, leva quase o dobro de tempo que a Terra. A última comemoração do Ano-Novo no planeta vermelho foi no dia 12 de novembro de 2024, às 6h32 no horário de Brasília, quando ele iniciou uma nova órbita ao redor do Sol.

Quando se comemora o Ano-Novo em Marte?

Mas, e agora, quando seria uma nova celebração? Ao longo do fim do século XX, pesquisadores convencionaram que a contagem de um ano novo em Marte seria feita quando ocorresse o equinócio vernal no planeta. Ou seja, o momento em que o Sol atravessa a linha do Equador.

Esse cálculo diferenciado foi necessário, porque os dias em Marte duram 24,6 horas. Para comparar com a Terra, leve em consideração que os dias aqui são de 23,9 horas, em vez de 24 horas. Além disso, cada ano no planeta vermelho dura cerca de 22 meses terrestres.

Mosaico de Marte composto por cerca de 100 imagens do satélite Viking, da NASA. As capturas foram feitas em 1980 durante o verão do meio do norte em Marte. Crédito: NASA / JPL-Caltech / USGS

Dessa maneira, o 39º ano será comemorado somente em 30 de setembro de 2026, e o 40º, em 17 de agosto de 2028.

Agora, você deve estar se perguntando: como assim 39 anos apenas? Pesquisadores queriam marcar o primeiro ano de Marte com um acontecimento histórico do planeta. Por isso, eles escolheram uma enorme tempestade de poeira que ocorreu em 1956. Como o equinócio vernal daquele ano foi em 11 de abril de 1955, podemos dizer que essa data marcou o primeiro Réveillon de Marte.

Os diferentes calendários na Terra

É importante destacar que na Terra existem diferentes tipos de calendários que combinam Ciência e Religião para a contagem de dias. Por esse motivo, nem todos os locais do planeta comemorarão o Ano Novo em 1º de janeiro.

Imagem: Papa Gregório XIII (Wikimedia Common) – Montagem: Marcelo Zurita

O calendário mais utilizado na Terra é o Gregoriano, que foi promulgado pelo Papa Gregório XII, em fevereiro de 1582. O ponto de início é o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0 a.C. Porém, a utilização do calendário de forma internacional não ocorreu por questões religiosas. Isso aconteceu porque a Europa, na Idade Média, era a principal exportadora de cultura, e o Calendário Gregoriano facilitava o relacionamento entre as nações.

Além do Calendário Gregoriano, há o juliano, chinês, judaico, islâmico, juche e etíope, cada um com as suas particularidades religiosas e culturais. No futuro em Marte, as pessoas que habitarão o planeta também estabelecerão diferentes culturas e crenças e, assim, criarão diversos tipos de calendários.

