Marvel Rivals: veja os requisitos mínimos e recomendados para jogar o game no PC

O universo Marvel sempre foi um prato cheio para fãs de super-heróis, vilões icônicos e histórias épicas. Agora, a gigante do entretenimento expande seus horizontes com “Marvel Rivals”, um jogo que promete horas de diversão, seja para os gamers mais assíduos, ou somente para quem busca partidas casuais.

A proposta do game combina elementos estratégicos de jogos FPS com personagens consagrados, trazendo uma experiência única para os jogadores que desejam comandar suas próprias batalhas.

Seja controlando os Vingadores ou os vilões mais temidos do universo Marvel, o jogo oferece mecânicas acessíveis tanto para novatos quanto para veteranos em jogos competitivos. Com gráficos impressionantes e jogabilidade envolvente, “Marvel Rivals” se destaca como uma das principais apostas da indústria para quem busca ação e estratégia em um só lugar.

Antes de mergulhar de cabeça no jogo, no entanto, é fundamental estar atento aos requisitos para jogar “Marvel Rivals” no PC. Afinal, nada é mais frustrante do que enfrentar problemas técnicos durante aquela batalha épica.

O que é Marvel Rivals?

“Marvel Rivals” é um jogo eletrônico do gênero hero shooter (assim como “Overwatch”) desenvolvido pela NetEase em colaboração com a Marvel Games, lançado em 6 de dezembro de 2024. O jogo é gratuito e disponível para Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, com suporte para cross-play.

“Marvel Rivals” não possui requisitos tão exigentes e sua trama gira em torno de um conflito interdimensional provocado por uma batalha entre versões alternativas do Doutor Destino. Os jogadores formam equipes de seis, escolhendo entre 33 personagens icônicos da Marvel, como Capitão América, Homem-Aranha e Venom, cada um dividido em três classes: Vanguarda (tanques), Duelista (dano) e Estrategista (suporte).

A jogabilidade é centrada em modos de equipe que exigem trabalho conjunto e estratégia, similar a jogos como “Overwatch” e “Valorant”.

Os principais modos incluem:

Dominação: controle um ponto no mapa enquanto elimina inimigos.

controle um ponto no mapa enquanto elimina inimigos. Comboio: um time escolta um veículo enquanto o outro defende.

um time escolta um veículo enquanto o outro defende. Convergência: captura uma área antes de ativar um veículo.

captura uma área antes de ativar um veículo. Conquista: modo de mata-mata onde o time com mais eliminações vence

Marvel Rivals: veja os requisitos para jogar o game no PC

Ter um computador preparado é essencial para aproveitar ao máximo a experiência oferecida por “Marvel Rivals”. Abaixo, detalhamos os requisitos recomendados e ideais para garantir que o jogo funcione sem problemas.

Requisitos mínimos de Marvel Rivals

Os requisitos mínimos garantem que o jogo rode com configurações gráficas satisfatórias e sem travamentos, oferecendo uma experiência fluida para a maioria dos jogadores:

Sistema Operacional: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processador: Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600X Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380 DirectX: Versão 12

Requisitos recomendados

Se você busca o máximo de performance, com gráficos no ultra e tempos de carregamento reduzidos, é importante atender aos requisitos ideais de Marvel Rivals

Sistema Operacional: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processador: Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 5600X Memória: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Placa gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750

NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750 DirectX: Versão 12

