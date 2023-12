Marvvila desabafa e web aponta indireta para Ludmilla após vídeo vazar

Reprodução

1 de 1 Imagem de Ludmilla e Marvvila – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira virou o assunto das redes sociais neste domingo (31/12) ao reacender a rivalidade adormecida entre a filha e a cantora Anitta. Isso porque, durante a madrugada, a matriarca compartilhou um vídeo onde um empresário se queixa de a Girl From Rio sempre “ofuscar” a dona do Numanice.

Agora, o nome da ex-BBB Marvvila foi colocado no meio do imbróglio. O motivo foi um desabafo misterioso, que passou a ser apontado por internautas como uma indireta para Ludmilla. “Só eu sei o que eu passei, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco mesmo, né?! Mas Deus é fiel e justo e nunca me deixou desamparada”, escreveu a pagodeira.

Vale lembrar que Marvvila e Ludmilla chegaram a gravar uma música juntas. Acontece que, pouco tempo depois, o dueto foi excluído das plataformas digitais. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o motivo é que a funkeira não gostou do destaque dado à estreante, que também participou do The Voice. A funkeira teria tido um reunião com o próprio dono da Warnner e exigido o cancelamento da parceria.

