Mascote do Maringá é agredido por jogador da Portuguesa-RJ

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida do mascote do Maringá – Foto: ReproduçãoO Maringá garantiu a classificação para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro após vencer a Portuguesa-RJ por 3 x 1. Na comemoração do segundo gol, o Dogão, mascote do clube paranaense, foi agredido.

No momento da agressão, o mascote se ajoelhou e agradeceu pelo gol. No entanto, o zagueiro Michel, da Portuguesa-RJ, estava passando em frente ao Dogão, acertando um soco na cabeça da pessoa que interpretava.

Após o ocorrido, um boletim de ocorrência foi aberto. O Maringá publicou uma nota repudiando da atitude do jogador do clube carioca:

“O Maringá Futebol Clube se manifesta por meio desta nota oficial acerca da agressão realizada ao nosso mascote “Dogão”, durante o confronto com a Portuguesa – RJ, no último domingo, 18, em partida válida pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Após o segundo gol do Maringá Futebol Clube na partida, ainda no primeiro tempo, o nosso mascote, que é um prestador de serviço do clube e que estava realizando o seu trabalho, como de costume, comemorou o gol e logo em seguida foi coagido e agredido com um soco por um atleta que estava em jogo pela equipe adversária.

A ação não foi registrada pelas câmeras do VAR e nem identificada pela arbitragem, não tendo a punição cabível ao atleta no momento, no entanto, foi captada por uma das câmeras do Maringá Futebol Clube e, ainda durante a partida, realizamos o boletim de ocorrência nº 3246500087 contra o atleta da equipe adversária.

Repudiamos e não aceitaremos qualquer tipo de violência em nosso estádio. Entendemos que os profissionais, independente de seus cargos e funções, devem ser respeitados e trabalharemos para que atitudes antidesportivas como esta, sejam denunciadas e punidas.

Aproveitamos também o momento para esclarecer que em todos os jogos que atuamos como mandantes, sempre buscamos criar um ambiente respeitoso e seguro para todas as equipes, arbitragem e profissionais envolvidos, refletindo a cultura de nossa cidade e clube”, encerra o time.