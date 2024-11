Massa, Piquet, Fittipaldi: pilotos parabenizam Bortoleto na F1

O anúncio da entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2025 encerrou o hiato de sete anos sem um brasileiro no grid. A notícia do acerto com a Sauber nesta quarta-feira (6/11) chamou a atenção de fãs e de experientes pilotos do mundo.

Segundo Emerson Fittipaldi, é uma honra e orgulho poder ver o nosso Brasil de volta ao Grid da F1. Para o bicampeão, um país com uma história única no automobilismo, oito títulos mundiais e um público apaixonado merecia voltar a ter um representante na maior categoria do esporte.

“Parabéns, Gabriel Bortoleto, que você tenha muito sucesso nessa nova etapa de sua carreira, com essa oportunidade conquistada dentro das pistas com muito talento. Estamos ansiosos para te ver acelerando e nos emocionando de novo com a nossa bandeira e hino nacional. Deus abençoe”, afirma o ex-piloto em texto nas redes sociais.

O bicampeão espanhol Fernando Alonso, empresário de Bortoleto, o parabenizou com uma postagem rápida também nas redes sociais, assim como Nelsinho Piquet e Felipe Massa.

Pronto Brasil, a espera terminou. Nosso [alienígena] do Brasil estará acelerando ano que vem”, afirma Nelsinho.

“Parabéns, irmãozinho. Você merece muito. O Brasil volta a sorrir. Boa sorte, bom trabalho e que Deus te ilumine”, disse Massa ao jovem piloto brasileiro.