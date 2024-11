Mata de São João amplia presença no turismo nacional com stand próprio na Feira de Turismo de Gramado

O município de Mata de São João marcou presença com stand próprio na Feira Internacional de Turismo de Gramado (Desturis), que começou na quarta-feira (6). Em uma ação liderada pela prefeitura e em parceria com o Sebrae, a cidade busca consolidar sua posição no mercado e atrair novos negócios.

No primeiro dia, uma comitiva do Sebrae apresentou o stand para um grupo de empresários baianos, iniciando diálogo para potenciais parcerias e investimentos.

Na quinta (7), as atividades seguiram intensas: pela manhã, o Secretário de Turismo de Mata de São João, Alexandre Rossi, reuniu-se com Lisa Gottschalk, do SINDTUR, para discutir modelos de governança e possíveis colaborações. Em sequência, foi recebido por Ismael Viezze, da ACIC, onde o foco esteve em fortalecer os laços e aprender com experiências de gestão turística locais.

“Nossa parceria com o Sebrae é essencial para fortalecer o posicionamento da cidade no cenário nacional e internacional”, avaliou Rossi.

O dia foi finalizado com uma reunião com o empresário Josiano Schmitt no restaurante MLBK, reforçando contatos e trocando ideias sobre empreendimentos bem-sucedidos que podem inspirar projetos futuros para Mata de São João.

A participação de Mata de São João no Festurisé um passo estratégico para ampliar a visibilidade da região, promover o turismo baiano e valorizar suas belezas naturais, com foco em desenvolvimento sustentável e inovação no setor.