Matheus Varonil celebra aniversário em animada comemoração com amigos

Não é todo dia que se completa 25 anos. E quem recentemente comemorou essa idade foi Matheus Varonil. Prestes a se formar em medicina, ele resolveu festejar a data, na noite dessa quinta-feira (31/10), em um jantar sofisticado no restaurante Grand Cru, no Lago Sul. O aniversariante reuniu em torno de 50 amigos e brindou o início do novo ciclo de vida rodeado de muito carinho e animação.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, Matheus revelou que “gosta de comemorar” e de “estar na presença dos amigos”. O aniversário de 25 anos foi a ocasião perfeita para o estudante juntar as duas preferências. Do início ao fim do evento, ele mostrou o quanto estava radiante em poder celebrar a nova primavera ao lado de quem tanto admira.

Ao chegarem ao restaurante, os convidados se dirigiam ao encontro de Matheus Varonil e diziam belas mensagens de afeto. Com olhar de entusiasmo, o aniversariante escutou cada palavra dita e, como agradecimento, dava um abraço no amigo ou amiga. A pedido das amizades, ele protagonizou selfies e vídeos que registraram os momentos inesquecíveis da festa.

“Na era da modernidade líquida, como um bom escorpiano, busco profundidade sempre, criar conexões e manter meus amigos e levar amor por onde passo. Tudo isso é algo que todos percebem e de forma generosa trazem essa validação”, confidencia o aniversariante.

Prestes a formar em medicina, Matheus ressaltou que a comemoração foi mais que especial e refletiu sobre a chegada dos 25 anos.

“Estou muito feliz. Ao completar 25 anos, passa um filme de toda a minha trajetória até aqui. Agradeço a Deus pelo dom da vida, tenho uma ligação muito íntima com Deus e creio que ele tem iluminado o meu caminho, e colocado as pessoas certas. Amo festejar e de tomar uma boa champanhe”, disse Matheus à coluna.

Assista ao vídeo com os melhores momentos do evento, por Zero 61 Produções:

Como de costume, os convidados cantaram parabéns para o aniversariante, que apagou as velinhas. Em seguida, foi a vez dos amigos fazerem um brinde coletivo à vida de Matheus. Ao longo de todo o momento e do discurso de agradecimento, ele exibiu um feliz sorriso no rosto.

Detalhes

Aniversariante e convidados saborearam os deliciosos pratos do restaurante Grand Cru, e harmonizaram os quitutes com rótulos da adega da casa gastronômica. O ambiente rústico e ao mesmo tempo romântico agregou à comemoração de Matheus Varonil. O bolo de chocolate e doces diversos da confeiteira Maria Amélia adocicaram os paladares. A ornamentação contou com flores da Quero Flô.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Detalhe do bolo de aniversário Luh Fiuza/Metrópoles 2 de 12 Brigadeiros Luh Fiuza/Metrópoles 3 de 12 Champanhe Luh Fiuza/Metrópoles 4 de 12 Docinhos da festa Luh Fiuza/Metrópoles 5 de 12 Velas como decoração do ambiente Luh Fiuza/Metrópoles 6 de 12 Mesa posta 7 de 12 Docinhos Luh Fiuza/Metrópoles 8 de 12 Champanhe personalizado Luh Fiuza/Metrópoles 9 de 12 Bolo de chocolate Luh Fiuza/Metrópoles 10 de 12 Doces preparados pela chef Maria Amélia Luh Fiuza/Metrópoles 11 de 12 Bolo delicioso Luh Fiuza/Metrópoles 12 de 12 Espaço no restaurante Grand Cru Luh Fiuza/Metrópoles

Confira momentos da comemoração pelos registros da fotógrafa Luh Fiuza:

Serviço

Espaço, buffet e bebidas: restaurante Grand Cru

Bolo e doces: Maria Amélia

Flores: Quero Flô

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.