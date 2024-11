Matheusinho celebra vitória fora de casa, mas pede ''pé no chão'' para o jogo contra o Corinthians

”Resultado muito importante. A gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, e foi. Conseguir essa vitória foi muito importante e agora é manter os pés no chão. Temos um jogo muito difícil contra o Corinthians em casa e eu creio que com o apoio da nossa torcida a gente vai sair vitorioso de lá”, avaliou o camisa 30.

O Vitória engatou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão ao vencer de virada o Athletico Paranaense por 2 a 1, neste sábado (2), às 18h30, na Ligga Arena. Matheusinho, autor do gol da vitória, concedeu entrevista à Cazé TV e projetou o próximo desafio na competição.

Matheusinho retorna a campo no próximo sábado (9), no Estádio Manoel Barradas, onde terá mais um compromisso direto para se afastar cada vez mais da zona da degola. O Rubro-Negro Baiano encara o Corinthians às 16h30 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.