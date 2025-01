Matheuzinho retorna com gol, Vitória goleia Jacobina e segue na liderança do Baianão

Em uma noite marcada pela estreia da nova iluminação em LED do Barradão e da entrega do estacionamento do Parque Socioambiental de Canabrava, o Vitória venceu o Jacobina por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Os gols rubro-negros foram marcados por Bruno Xavier, no 1° tempo, e Fabri, Claudinho e Matheuzinho, no 2°. A partida também marcou o retorno de Matheuzinho, que voltou a atuar após quase dois meses fora por lesão.

Com o resultado, o Vitória se mantém invicto na temporada e abriu vantagem na liderança do Campeonato Baiano. Após cinco jogos, o Leão soma três vitórias e dois empates e aparece com 11 pontos. O único time que pode igualar a pontuação do Vitória é o Jacuipense, que joga nesta quinta, contra o Colo-Colo, às 21h30, no fechamento da 5ª rodada.

Agora, o foco do time do técnico Thiago Carpini é o clássico contra o Bahia, neste sábado (1), às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Após o Ba-Vi, o Vitória encara o Sousa-PB, na terça-feira (4), às 21h30, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

Fabri fez excelente jogada pro gol de Bruno Xavier; depois, o atacante marcou o dele | Foto: EC Vitória

O JOGO

Vitória abre o placar logo no começo

Dominando as ações da partida desde o começo de jogo, o Vitória conseguiu abrir o placar aos 13 minutos com Bruno Xavier. Fabri fez bela arrancada e chutou forte. Nilton conseguiu defender, mas Bruno Xavier aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 no Barradão.

Quase gol de Pablo

Aos 29′, o Leão chegou mais uma vez após cruzamento de Claudinho na cabeça de Pablo. O meia rubro-negro buscou o canto direito do goleiro Nilton e a bola saiu perigosamente para fora.

Pressão do Vitória!

Com a vantagem no placar, o Vitória seguiu pressionando o Jacobina atrás do segundo gol. Aos 38 minutos, Zé Marcos soltou a bomba de fora da área e Nilton fez boa defesa. Na sobra, Pablo chutou para outra boa intervenção do goleiro.

Com a ausência de Lucas Esteves, Hugo foi titular na lateral-esquerda do Leão | Foto: VIctor Ferreira/EC Vitória

2° TEMPO

Jacobina leva perigo

A primeira chance de gol do 2° tempo foi do Jacobina. Aos 9 minutos, Wellington recebeu na zona central do campo e chutou com perigo para fora.

Vitória responde

Dois minutos depois, o Leão respondeu após cruzamento de Hugo para Fabri. O atacante chegou finalizando e exigiu boa defesa do goleiro do Jacobina.

Fabri marca o segundo

Após cruzamento de Bruno Xavier do lado esquerdo, Nilton falhou e a bola sobrou para Fabri, livre, dominar e fazer o segundo do Leão na partida.

Matheuzinho retorna após quase dois meses

Logo após o segundo gol rubro-negro, o técnico Thiago Carpini promoveu a entrada de Matheuzinho no lugar de Pablo, aos 16 minutos. Esta foi a primeira partida do meia desde o dia 1° de fevereiro, contra o Fortaleza, ainda pela 36ª rodada da Série A.

Carlos Eduardo leva perigo

Aos 31′, Claudinho cruzou da direita, Carlos Eduardo cabeceou para a pequena área, e defesa do Jacobina afastou o perigo.



Claudinho faz mais um

Já na reta final da partida, aos 43′, Claudinho tocou para Carlos Eduardo no lado direito e foi para a área. O meia-atacante cruzou rasteiro e o lateral-direito aumentou o placar no Barradão.

Matheuzinho fecha a goleada

Em seu retorno aos gramados, o meia Matheuzinho recebeu na entrada da área e bateu com categoria para fechar a golada rubro-negra no Barradão: 4 a 0 pro Leão.

Dionísio também ganhou oportunidade no time titular do Vitória contra o Jacobina | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 4 x 0 Jacobina

Campeonato Baiano – 5ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 29/01/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Nogueira Prado

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Mauricio Araújo da Mota

Transmissão: TVE na TV aberta e no YouTube

Cartões amarelos: Carlos Eduardo (Vitória); Zeca, Victor Ramon, Bruno Henrique (Jacobina)

Gols: Bruno Xavier aos 13′ do 1° tempo; Fabri aos 13′, Claudinho aos 43′ e Matheuzinho aos 47′ do 2° tempo

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Kauan (Edenilson) e Zé Marcos e Hugo; Baralhas (Val Santos), Léo Naldi e Pablo (Matheuzinho); Carlos Eduardo, Bruno Xavier (Osvaldo) e Fabri (Emerson Buiu). Técnico: Thiago Carpini.

Jacobina: Nilton; Anderson Bandeira, Hugo (Roni Santos), Victor Ramon e Zeca; Bruno Henrique (Marquinho), Guilherme Ivo e Aleff (Gabriel Nereia) (Wellington); Ruan Costa (Caio Henrique), Vitinho e Bruno Nunes. Técnico: Laécio Aquino.