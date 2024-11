Maurício Leahy celebra reeleição no CAAB após vitória da chapa de Daniela Borges

“Fico muito feliz com o reconhecimento da advocacia e com a continuidade na gestão da CAAB. Mas a gente tem que pensar agora que vencemos a eleições, mas estamos aqui para presidir à toda advocacia, independente de quem ganhou de quem perdeu nessa eleição. A força matriz do meu matriz é a união pela advocacia”, disse Leahy.

O presidente da CAAB também destacou que será preciso fortalecer os projetos da OAB-BA na capital baiana, mas também no interior. Leahy afirmou que irá tratar das inserções da advocacia no mercado de trabalho, dialogando com os avanços tecnológicos.

“É muita importante que a gente fortaleça todos os projetos da capital. Continue fortalecendo os projetos do interior do estado. Mas acima de tudo que a gente possa dar oportunidade para a advocacia, descobrir de que forma ela pode se inserir no mercado, de que forma a advocacia pode tratar com essas novas tecnologias. É isso que vamos tratar nesse próximo triênio”, comentou Leahy.