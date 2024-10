Mauricio lesiona o joelho em treino do Palmeiras e pode perder restante do Brasileirão

O Palmeiras teve uma má notícia neste sábado (12). O meia Mauricio sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em treinamento realizado na Academia de Futebol na sexta-feira (11) e pode se tornar desfalque para o clube alviverde no restante da temporada de 2024. De acordo com o Palmeiras, o meia de 23 anos já começou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O caso, a princípio, não será cirúrgico. No entanto, o clube não estabelece prazo para o retorno do atleta.

WhatsApp

Mauricio se tornou peça fundamental na equipe de Abel Ferreira na retomada do time após as frustrantes eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores da América. O jogador passou a ser titular do meio-campo alviverde, tomando a vaga de Raphael Veiga. O jogador chegou ao Palmeiras nesta temporada após longa negociação com o Internacional. Maurício foi adquirido pelo clube alviverde por 10,5 milhões de euros, cerca de R$ 62 milhões na cotação da época.

O Palmeiras se prepara para voltar a campo no próximo dia 20, um domingo, quando visita o Juventude em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h. O time está invicto há nove jogos e ocupa a vice-liderança do torneio nacional, com 57 pontos, três a menos do que o primeiro colocado, o Botafogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes