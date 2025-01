Maus-tratos em SP: cachorro morto e mais 5 feridos são encontrados

São Paulo — A população de São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, enfrenta atualmente uma explosão de casos de maus-tratos a animais. Após dezenas de gatos serem encontrados mortos com sinais de envenenamento na cidade, um cão morto e outros cinco feridos foram achados abandonados em uma casa, nessa quinta-feira (2/1).

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes chegaram ao local e o portão estava aberto. “Ao adentrarem no quintal, localizaram dois cachorros de porte grande e três de porte pequeno, inclusive um deles se alimentava de outro cachorro que se encontrava sem vida”, detalhou, em nota.

O locatário da residência foi identificado, mas ainda não foi localizado. A Polícia Civil segue com as investigações do caso.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Um cão morto e outros cinco feridos foram encontrados em situação de maus-tratos, nessa quinta feira (2/1) Material cedido ao Metrópoles 2 de 4 Os animais foram abandonados em uma casa de São Joaquim da Barra Material cedido ao Metrópoles 3 de 4 Visivelmente desnutridos, os bichos foram resgatados por uma ONG Material cedido ao Metrópoles 4 de 4 Uma ONG resgatou os cachorros Material cedido ao Metrópoles

Maus-tratos

Depois da ação policial, os cães foram resgatados pela ONG Protetores em Ação com Amor, que também registrou um boletim de ocorrência. Eles estão seguros em um abrigo, mas em estado crítico de saúde, segundo Maria de Fátima Irene da Silva, presidente da organização.

“Os hemogramas que foram feitos constataram doença do carrapato e anemia severa. Tem uma [cadela] que está mais grave. Todos estão em tratamento”, revela, em entrevista ao Metrópoles.

Animais envenenados em São Joaquim da Barra

Conforme noticiado anteriormente pelo Metrópoles, em um intervalo de cinco dias, 28 gatos foram encontrados mortos em São Joaquim da Barra. Moradores procuraram a polícia após se depararem com corpos de felinos no centro da cidade.

Entre os dias 27 e 28 de dezembro, pelo menos 23 bichos — dos quais uma gata estava prenha de quatro filhotes — foram detectados com sinais de intoxicação. Após a denúncia, a Polícia Civil associou o episódio a outros cinco animais que haviam sido achados sem vida em outro bairro, em 23 de dezembro passado.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o crime foi registrado como abuso de animais na Central de Polícia Judiciária do município e encaminhado ao 1º Distrito Policial local.

De acordo com a ONG Protetores em Ação com Amor, até este sábado (4/1), o número de felinos envenenados é de 31. “A situação da cidade está terrível, gravíssima. É um descaso total com a causa animal”, lamenta Maria de Fátima. “Inclusive, no fim de semana, também foram encontrados centenas de gatos mortos dentro de uma gaiola em frente ao canil municipal”, conta.

A ativista destaca que a proliferação de gatos está aumentando cada vez mais na região devido à falta de castração por meio de políticas públicas. “Nós, protetores, não estamos dando conta. Está muito difícil, nós pedimos socorro aqui na cidade.”

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Mais de 30 gatos foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento, em São Joaquim da Barra Reprodução 2 de 3 Depois de cinco felinos mortos, mais 23 foram encontrados Reprodução 3 de 3 O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como abuso de animais Reprodução

A Polícia Militar de São Joaquim da Barra pede que a população comunique qualquer irregularidade ou atitude suspeita. As denúncias podem ser feitas por meio dos telefones 190 (Emergência da PM) e 181 (Disque Denúncia).