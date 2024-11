Mavi fica revoltado ao saber de Iberê e Luma em Mania de Você

Os próximos capítulos de Mania de Você prometem fortes emoções envolvendo Mavi (Chay Suede). O vilão descobrirá que Iberê (Jaffar Bambirra) está envolvido com Luma (Agatha Moreira) nos planos que ajudaram na fuga de Rudá (Nicolas Prattes).

Para conseguir a confissão do capanga, o empresário vai pressioná-lo, afirmando saber o que houve. “Por que é que você ainda não me contou o que é que você e a Luma aprontaram pra salvar o caiçara, aquele seu irmãozinho de merda naquele dia que ele conseguiu escapar da polícia entrando naquele helicóptero?”, dirá Mavi.

Enquanto Iberê se faz de desentendido, ele seguirá com as alegações. “Iberê, não me faz de idiota, não, eu tenho tanto carinho por você, ia ficar triste se esse carinho virasse ódio, e você sabe do que eu sou capaz quando fico com ódio, não sabe?”

Embora tente negar, o irmão de Rudá acabará confirmando que seguiu as ordens da sócia do patrão. “Só fiz o que a Luma mandou, chefe, a culpa é toda dela, ela mesma disse que se responsabilizava por tudo”, confessará.

O vilão logo rebaterá o capanga com raiva da situação: “E desde quando você faz o que a Luma manda? Você trabalha pra mim ou pra ela? Quem paga o teu salário sou eu, é a mim que você deve lealdade e obediência”.

No fim, Iberê revelará todos os detalhes da fuga, inclusive a nova localização do irmão, o que permitirá que Mavi ordene a captura do rival. Além disso, o vilão dará uma nova missão para o funcionário: descobrir quem roubou o celular de Viola (Gabz) e levá-lo até a ilha.