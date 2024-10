Mavi muda de ideia e decepciona Viola no casamento em Mania de Você

O tão aguardado casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) em Mania de Você, novela das 21h da TV Globo, acabou se transformando em um dramático ponto de virada na trama. O vilão, que lutou para chegar ao altar com sua amada, viu seus planos desmoronarem graças a uma armação de sua mãe, Mércia (Adriana Esteves). O público foi pego de surpresa nos capítulos exibidos esta semana, quando Mércia expôs um vídeo incriminando Mavi como o assassino de Molina (Rodrigo Lombardi), mudando completamente o rumo da história.

Nos capítulos que vão ao ar a partir desta terça-feira (22/10), Mércia ameaça revelar as imagens e comprovar a culpa do filho. Mavi, inicialmente decidido a seguir com o casamento, tem sua cerimônia interrompida por um golpe inesperado. Ao tentar compartilhar um vídeo romântico com os convidados, ele é surpreendido quando Mércia exibe, no lugar, as cenas que o ligam ao crime. Em desespero, Mavi interrompe a exibição cortando a energia do local, deixando os convidados perplexos e a noiva, deslumbrante em seu vestido inspirado nas redes de pescadores, devastada.

A atriz Gabz, que interpreta Viola, comentou sobre a quebra de expectativa que a personagem enfrenta: “Viola está presa em um relacionamento tóxico, onde o passado pesa muito. Mavi sempre a ajudou, mas agora ela começa a enxergar as coisas com mais clareza. Esse (quase) casamento é apenas o começo de muitas reviravoltas que ainda estão por vir”.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Mavi (Chay Suede). 2 de 3 Viola (Gabz) Foto: Globo/Divulgação 3 de 3 Adriana Esteves em Mania de Você, próxima novela das 9 da Globo Reprodução/Globo

Chay Suede, por sua vez, destaca como o vídeo de Mércia abala a trama central. “Esse segredo gera uma movimentação importante entre os personagens, e a forma como isso será revelado ao longo dos próximos capítulos vai impactar profundamente a história”, compartilha.