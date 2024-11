Mavie faz 1 ano: veja como foi a megafesta de aniversário da filha de Neymar e Bruna Biancardi

O primeiro aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, foi comemorado com uma festa luxuosa no Brasil, realizada na mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro. O evento, organizado com o tema “Atelier de arte da Mavie”, contou com uma decoração sofisticada e repleta de detalhes, planejada pela decoradora Andrea Guimarães. A celebração reuniu diversos famosos, incluindo Luciano Huck, o surfista Gabriel Medina, e o ator Rafael Zulu, além de influenciadores como Virginia Fonseca e Zé Felipe, cujas filhas, Maria Alice e Maria Flor, também compareceram ao evento. Vestindo looks combinando e de grife, elas chamaram atenção pelo visual.

Bruna Biancardi compartilhou detalhes do vestuário da filha, explicando que Mavie usava um vestido lilás de seda, escolhido por seu conforto. Os pais combinaram seus trajes com o da pequena aniversariante. Neymar presenteou a filha com um conjunto de joias personalizado, incluindo um brinco, colar e pulseira com as iniciais de Mavie. A festa também contou com entretenimento para os convidados, incluindo uma oficina de arte onde adultos e crianças puderam pintar e criar arranjos. A cantora Mari Fernandez animou o evento com um show especial, levando Neymar e Bruna a dançarem juntos.

A ausência notável foi de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, que estava em semana de provas escolares, como explicou a mãe, Carol Dantas, em suas redes sociais. Com uma decoração colorida em tons pastéis e detalhes personalizados, a festa de Mavie foi mais uma ocasião de celebração para a família, marcando um ano especial para a pequena ao lado de amigos e familiares.

