Max Fivelinha larga TV e vive isolado em sítio em MG após morte dos pais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Max Fivelinha, 62, que fez sucesso na TV como VJ da MTV Brasil, largou a carreira artística e vive recluso em um sítio no interior de Camanducaia, no sul de Minas Gerais.

Fivelinha decidiu morar no sítio após a morte dos pais. “Passei por um período muito triste da minha vida com a morte dos meus pais quase de uma vez. Um não resistiu muito sem o outro. Tenho uma formação religiosa que me ajuda. Não vou à igreja, mas sou católico e rezo muito em casa. Meu preparo espiritual é muito forte”, declarou em entrevista ao podcast Lisa, Leve e Solta.

Solteiro, ele diz que não pretende voltar a se relacionar com outra pessoa, afirma não ser solitário e destaca a companhia de seus cachorros. “Morar junto, casamento, é muito difícil para mim. Não sou muito fácil de conviver. Duas ou três horas por dia já está bom. Não aguento mais que isso. Me apaixonei duas vezes na vida, e só fui começar a namorar depois dos 30. Mas não sou solitário. Tenho uma família grande e meus cachorros. Não achei que alguém ia me amar um dia como eles me amam”.

Max Fivelinha se tornou uma das maiores atrações da MTV Brasil no final dos anos 90, fama que o acompanhou durante os anos 2000. Ele, que também era maquiador, revelou que ganhava cerca de R$ 1.000 no canal. No auge da fama, estampou 50 capas de revistas. “Eu andava com dois seguranças para gravar o Verão na Praia. Isso não acontecia com nenhum VJ, mas comigo sim. E eu fazia muito trabalho como cabeleireiro e maquiador. Fiz 50 capas de revista em cinco anos”.

