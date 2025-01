Max: lançamentos da semana (6 a 12 de janeiro)

O Olhar Digital apresenta as novidades das plataformas de streaming no Brasil, inclusive o que chega à Max, streaming anteriormente chamado de HBO Max. Entre os dias 6 e 12 de janeiro, a plataforma recebe diversas produções do cinema e da TV.

Entre as produções que chegam nesta semana à Max, estão o filme Diabólica (AfrAId), um documentário sobre o ator Rock Hudson e a série The Pitt, além de diversos realities e programas de TV.

Lançamentos da Max de 6 a 12 de janeiro

Confira abaixo mais detalhes dos lançamentos da semana da Max entre os dias 6 e 12 de janeiro:

Segunda-feira – 06/01

Duas Mulheres, Duas Vidas – Temporada 1 Série (1 temporada) | Novela | Espanha Uma cuidadosa produção ambientada na Espanha atual e na colônia da Guiné Espanhola de meados do século passado, onde vivem, em tempos muito diferentes, neta e avó, Julia e Carmen. A história de duas vidas que se conectam em momentos inesperados, de maneiras insuspeitas e em épocas distintas. Duas mulheres que lutam para cumprir seus sonhos e encontram o amor onde menos esperam.



Terça-feira – 07/01

O Curioso Caso de Natalia Grace – Temporada 3 Série (3 temporadas) | Documentário | Ano de Lançamento: 2023 (Estados Unidos) Em 2010, a jovem Natalia Grace foi abandonada por seus pais adotivos, Kristine e Michael Barnett, que se mudaram para o Canadá. Um caso de investigação contra o casal tornou-se um dos assuntos mais comentados no país. Eles acusaram a menina de falsidade ideológica, alegando que ela era uma adulta perigosa. Anos depois, Natalia Grace tem a sua chance de se defender no documentário, onde conta seu lado desta história.



Rock Hudson: Tudo que o Céu Permite Filme | Documentário | Ano de Lançamento: 2023 (Estados Unidos) Documentário sobre a vida do ator Rock Hudson, ícone da Era de Ouro de Hollywood. De sua persona pública de “mulherengo” à sua vida privada como um homem gay, o filme explora os mitos e verdades de sua jornada trágica e inspiradora.



Corridas Proibidas: Tudo ou Nada – Temporada 2 Programa de TV (2 temporadas) | Ano de Lançamento: 2021 Uma série de novos desafios testa as habilidades dos pilotos. Os 12 pilotos que perderam na Bracket 2 lutam para continuar na competição. As corridas em série estão acabando com alguns carros e os pilotos precisam manter o foco antes mesmo da largada.



Quarta-feira – 08/01

O Melhor Sabor da Cidade Programa de Culinária | Ano de Lançamento: 2024 O programa acompanha a jornada culinária de Noah experimentando pratos locais em várias cidades para nomear um prato extraordinário para o confronto de Melhor Comida da Cidade, julgado por um painel de especialistas.



Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso – Temporada 5 Reality show (6 temporadas) | Ano de Lançamento: 2020 Amy e Tammy Slaton são irmãs que sofrem de obesidade mórbida e precisam se submeter a uma cirurgia para redução de peso. O programa acompanha sua emocionante jornada em busca de uma vida mais saudável.



Quinta-feira – 09/01

The Pitt – Temporada 1 Série (1 Temporada) | Drama | Médico | Original da Max | Ano de Lançamento: 2025 (Estados Unidos) A série explora os desafios enfrentados por profissionais da saúde em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Criada por John Wells e R. Scott Gemmill, conhecidos pelo sucesso ER: Plantão Médico, a série apresenta uma narrativa realista sobre as dificuldades e os sacrifícios dessa profissão. Ambientada num hospital moderno da Pensilvânia, a trama acompanha o dr. Robby (Noah Wyle), assistente-chefe da sala de emergência, durante um intenso turno de 15 horas. A cada episódio, os profissionais enfrentam dilemas pessoais, conflitos políticos no ambiente de trabalho e o impacto emocional de tratar pacientes em estado crítico.



Filhos do Ecstasy Documentário



Life After Lockup – Temporada 4 Reality Show | Ano de Lançamento: 2024 (Estados Unidos) O programa acompanha Gypsy Rose Blanchard em sua experiência de vida como mulher livre, incluindo o reencontro com a família e, finalmente, a convivência com seu marido Ryan Anderson pela primeira vez.



Sexta-feira – 10/01

Diabólica (AfrAId ) Filme | Terror | Ano de Lançamento: 2024 (Estados Unidos) No filme, escrito e dirigido por Chris Weitz, Curtis (John Cho) e a sua família são selecionados para testar um novo e revolucionário dispositivo doméstico: um assistente familiar digital chamado AIA. Levando o conceito de casa inteligente para o próximo nível, AIA parece capaz de fazer tudo. Ela aprende os comportamentos dos membros da família e começa a antecipar suas necessidades, garantindo que nada – nem ninguém – interfira no caminho deles.

