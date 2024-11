Max Verstappen comenta relação com família Piquet

O tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a vitória do Grande Prêmio de São Paulo da F1 no último domingo (3/11). Após a corrida, o holandês afirmou que se sente em casa no Brasil graças à namorada Kelly Piquet, filha do tricampeão Nelson Piquet.

Verstappen e Kelly estão juntos há mais de quatro anos, o que torna frequentes as visitas ao Brasil.

“Claro, a família da minha namorada é brasileira. E, sim, gosto muito de me encontrar com todos o tempo todo quando venho para cá. Sabe, é uma longa viagem pela Europa, mas sempre tentamos combinar durante o GP e ficar um pouco mais. E também para a Kelly, para passar mais tempo com a família”, afirmou Verstappen, em coletiva de imprensa.

Ele afirma que sempre foi muito bem recebido pela família do ex-piloto brasileiro. “Claro, há uma enorme história também com toda a família no automobilismo, então, é bastante legal. Honestamente, realmente gosto de estar rodeado da mentalidade brasileira também”, destaca.