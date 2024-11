Max Verstappen evita falar sobre possível quarto título em Las Vegas

Max Verstappen, da equipe Red Bull, se aproxima da possibilidade de garantir seu quarto título consecutivo na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio de Las Vegas, que ocorrerá neste domingo. Para assegurar a conquista, ele precisa apenas terminar a corrida à frente de Lando Norris, da McLaren. Após sua vitória no Brasil, Verstappen possui uma vantagem de 62 pontos, mas mantém um tom cauteloso ao abordar a celebração de um possível título. Apesar de sua posição privilegiada, Verstappen não vence uma corrida desde junho e reconhece a força de seus adversários.

O holandês expressou que tem esperanças de ser competitivo para a próxima competição. “(A situação) Parece um pouco melhor agora no campeonato, mas veremos neste fim de semana. Temos boas esperanças de ser competitivos, mas não sei o quão competitivos. Sinto que mesmo no Brasil, no seco, finalmente fomos bem decentes novamente no ritmo de corrida. Esta, é claro, uma pista completamente diferente, temperaturas completamente diferentes. Só espero que possamos continuar esse ímpeto, mas ainda há muito pelo que correr, mesmo no campeonato de construtores, acho que há uma chance, então veremos o que podemos fazer”, compartilhou.

Na próxima corrida, Verstappen não subestima a Ferrari, que pode se mostrar uma forte adversária na disputa. Ele ressaltou a necessidade de manter o foco na performance e nos pontos que ainda são essenciais para o campeonato, especialmente com três corridas restantes na temporada. “Estou ansioso pelo fim de semana. Faltam três corridas, você está chegando perto do fim da temporada e parece bem no campeonato, mas ainda precisamos marcar muitos pontos, então vamos focar apenas nisso. Uma vez que fazemos isso, então você chega mais perto do resultado final. E, claro, o objetivo é ganhar o campeonato”, concluiu o piloto da Red Bull.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira