Maya Massafera fala sobre libido após transição: “Beleza não basta”

Maya Massafera abriu o jogo sobre a falta de libido após a transição de gênero. A influencer relatou que passou por dificuldades por conta dos hormônios e que ficou reclusa durante o procedimento. Ela esteve no aniversário de Preta Gil, realizado na última quinta-feira (8/8) e aproveitou para elogiar a cantora.

“Vim só para prestigiar a Preta. Eu estava ali falando que lembro da Preta com muita referência, resistência, lutar pelos ideais. Eu lembro que há 15 anos a Preta fez a capa do DVD dela, ela estava nua na capa, e naquela época foi um ‘boom’ muito grande, a Preta é uma mulher gorda e preta, ela é um ato político, ela é maravilhosa… Eu te amo Pretinha”, pontuou Maya, em entrevista a Leo Dias.

A influencer revelou que ainda não beijou desde que completou a transição. “A parte mais difícil para mim foi a dos hormônios. Agora que os hormônios estão se adaptando no meu corpo, eu não tinha libido antes. Agora uma coisa que eu nunca falei para ninguém, eu sempre converso com as minhas amigas, que é muito engraçado, agora eu consigo entender todas as minhas amigas que eu não entendia antes”, declarou.

Maya ainda falou sobre a diferença de quando estava no “corpo do falecido”. “Eu tinha testosterona e a libido era outra. Hoje eu não tenho, tomo bloqueador de hormônios masculino e tomo hormônios femininos, hoje a minha libido é totalmente diferente, e agora eu consigo entender as minhas amigas, eu falo: Pode vir aqui o Brad Pitt e o Cauã Reymond e falar: ‘Vamos fazer a três?’, que eu falo: ‘Não, obrigada, vão embora. Eu não quero’”, explicou.

Na sequência, ela falou sobre a diferença de libido. “É engraçado, antigamente, quando eu tinha testosterona, eu conversava com as minhas amigas e falava: como você não quer ficar com ele? Olha que gato. Meu amor, para eu ficar com alguém hoje, beleza não basta”, disse.