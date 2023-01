Mayara lança Amaré, mergulho de mar e amor em Salvador

Num mergulho de mar e amor a artista Mayara apresenta sua nova composição em parceria com Jalmy do Duo BA.VI: “Amaré”. A canção produzida por Dande Bahia traz como base o pagode baiano e o arrocha, ritmos populares na musicalidade baiana.

O single será lançado em todos os aplicativos de música, na sexta (27). Mas, o evento de lançamento ocorrerá no Restaurante Roma Negra, no sábado (28), a partir das 20h.

“Amaré propõe o amor e ressalta o melhor dos afetos. É uma canção sobre intimidade, encontros, paixões e também sobre o mar. As praias soteropolitanas, como a Gamboa, são cenário de desenvolvimento de diversas relações e é o que inspira a canção”, contou a cantora.

Ainda sobre o conceito do single, para a artista a ambiência tropical da música remete aos ritmos escolhidos na composição, o pagode e o arrocha, que trazem consigo uma memória corporal do verão, da paquera e da descontração. Amaré é o 1º lançamento do EP “Desnuda” da cantora MAYARA, lançado a partir da premiação no 2º Ciclo Formativo do Selo Som Por Elas, a frente de educação e selo musical da plataforma Pagode Por Elas.

De acordo com a gerente de projetos da Pagode Por Elas, Beatriz Almeida, Som Por Elas reúne três pilares fundamentais para o crescimento no mercado da música: conhecimento, network e oportunidades exclusivas. “A frente de educação e selo musical surgiu para suprir uma lacuna quanto à profissionalização e digitalização das mulheres na música. Tudo isso porque acreditamos numa nova década da música, feita por e para elas”, afirmou Beatriz.

Produzido por Dande Bahia com colaboração de Kafé na mixagem. A união entre Mayara e Jalmy busca potencializar a sonoridade de Amaré. Ambos possuem trabalhos que dialogam com a proposta da música. Mayara com o pagode baiano, “Melanina”, e Jalmy, com seu EP “Movimento” e single “Rede Quente”.