Mayke, do Palmeiras, revela expectativa para retornar ao time

A semana sem jogos por causa da Data FIFA fez bem ao Palmeiras, que teve tempo para treinar e recuperar jogadores que estavam no departamento médico. Entre eles, o lateral-direito Mayke está recuperado de lesão na panturrilha direita e fica à disposição para o jogo contra o Juventude, no próximo domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Em entrevista, Mayke contou detalhes do tempo em que ficou machucado e revelou sua expetativa pela volta: “Primeiramente, agradeço a Deus por ter voltado e voltado bem. Agradeço a todos da fisioterapia, a todos os médicos por terem paciência, porque quando eu machuquei novamente, fiquei muito chateado, um pouco rabugento lá dentro. Eles tiveram que me aguentar (risos). Mas o mais importante é que eu voltei bem. Fiquei muito chateado de não poder estar dentro de campo, fazer o que eu mais amo e ajudar meus companheiros, mas estamos sujeitos a isso. Aconteceu e, graças a Deus, estou de volta a fazer o que eu mais amo, que é estar em campo. Faltam mais nove jogos e estou à disposição do treinador para poder ajudar meus companheiros.”

O Palmeiras volta a campo contra o Juventude, no próximo domingo (20), às 20h (de Brasília), fora de casa, pelo Brasileirão. O Verdão está forte na briga do título com o Botafogo, é o atual vice-líder somando até aqui 57 pontos em 29 jogos, sendo 17 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.