Mbappé bilha, marca três gols e Real Madrid vence Valladolid

Em noite estrelada de Mbappé, o Real Madrid venceu o Real Valladolid com tranquilidade e manteve a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Com três gols do atacante francês, a equipe de Ancelotti foi dominante e venceu o adversário por 3 x 0 na tarde deste sábado (25/1).

Na liderança, o Real Madrid tem 49 pontos e mantém vantagem de quatro pontos para o segundo colocado, Atlético de Madrid. Já o Valladolid é o lanterna do campeonato, com apenas 15 pontos conquistados.

A indignação dos torcedores se voltou contra Ronaldo Nazário, o Fenômeno, que é presidente da equipe desde 2018, e foi motivo de protestos dentro e fora do estádio. “Ronaldo, saia agora” foi entoado em espanhol e inglês.

Real Valladolid fans protesting against their president Ronaldo Nazario: “Go now!” @TheAthleticFC pic.twitter.com/7iXxcI8o9k — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 25, 2025

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo no Estádio José Zorrilla foram marcados pelo domínio do Real Madrid sobre o Valladolid. A efetividade da equipe de Ancelotti foi crucial e Mbappé abriu o placar para os Merengues ainda no primeiro tempo, após tabela com Bellingham.

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve a estratégia e controlou o jogo na casa do Valladolid. Ainda aos 11 minutos, Mbappé marcou seu segundo gol na partida, após passe de Rodrygo. Para sacramentar a vitória, na reta final da partida, o atacante francês marcou o terceiro e último tento dos Merengues no jogo, de pênalti, aos 90 minutos.

Na sequência da luta pelo título espanhol, o Real Madrid volta a entrar em campo no próximo sábado (1°/2), às 17h, em duelo contra o Espanyol. Já o Valladolid enfrenta o villareal no mesmo dia, às 12h45, pela 22ª rodada da liga.