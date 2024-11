Mbappé fica de fora da convocação da seleção francesa pela segunda vez seguida

O técnico Didier Deschamps anunciou a lista de convocados da seleção francesa, deixando novamente Kylian Mbappé de fora. O atacante do Real Madrid não participará dos jogos contra Israel e Itália, válidos pela Liga das Nações da UEFA. Esta é a segunda vez consecutiva que o jogador não é chamado, tendo ficado de fora na convocação anterior em outubro devido a uma lesão muscular. Deschamps esclareceu que a exclusão de Mbappé não está ligada a uma recente acusação de agressão sexual, a qual o atleta nega. O treinador enfatizou que a decisão foi tomada exclusivamente para esta convocação e que o próprio Kylian expressou interesse em ser convocado.

A ausência do atacante tem gerado discussões, especialmente em relação à sua atitude na seleção e ao seu desempenho abaixo do esperado no Real Madrid. Desde junho, Mbappé não balança as redes defendendo a França, o que tem levantado questionamentos sobre sua forma e comprometimento. França enfrentará Israel no dia 14 deste mês, no Stade de France. Três dias depois, o adversário será a Itália no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos