Mbappé reafirma compromisso com a seleção francesa: ‘Não existe nada mais importante’

O atacante Kylian Mbappé reafirmou seu compromisso com a seleção da França, afirmando que “não existe nada mais importante do que a seleção nacional”. Durante uma entrevista ao Canal Plus, o jogador negou qualquer possível estado de depressão e que esse assunto não deve ser tratado de forma leviana. “Há pessoas que realmente estão em depressão e que devem ser ajudadas. Este não é um assunto que deve ser encarado levianamente”, disse Mbappé. “Não vou alegar (que tive uma depressão).”

Completando 26 anos em dezembro, Mbappé é o terceiro maior artilheiro da história da seleção, acumulando 48 gols. Ele também compartilhou suas impressões sobre sua adaptação ao Real Madrid, onde afirmou estar “muito feliz” e que sempre teve o sonho de jogar pelo clube espanhol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos