Mbappé tem início melhor que o de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid

Kylian Mbappé ultrapassou o Cristiano Ronaldo em gols marcados no início de sua trajetória no Real Madrid. Ao término da primeira metade da temporada de 2024, o atacante francês contabilizou 14 gols, enquanto o português havia anotado 13 em seu começo no clube, conforme informações do jornal espanhol As.

Cristiano Ronaldo, que se juntou ao Real Madrid em 2009, participou de 12 das 21 partidas até o Natal daquele ano. Durante esse período, ele conseguiu marcar 6 gols na Liga dos Campeões e 7 no Campeonato Espanhol, apresentando uma média de um gol a cada 67 minutos jogados.

Por outro lado, Mbappé teve um desempenho notável, mas com um número maior de jogos. O jogador francês precisou de 141 minutos para balançar as redes em cada uma de suas 14 conquistas. Apesar de sua média ser inferior à de Cristiano Ronaldo, ele se destaca como um dos principais goleadores da equipe.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos