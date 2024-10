MC Cabelinho desiste de fazer show em Angola e é cobrado na porta de hotel

(FOLHAPRESS) – O cantor MC Cabelinho foi contratado para fazer uma apresentação em um festival de Angola, mas desistiu de cantar horas antes. E isso revoltou os contratantes, que foram à porta do hotel onde ele estava hospedado para exigir a devolução do cachê de R$ 250 mil.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver uma discussão entre os organizadores e um produtor de Cabelinho. Nela, ele alega que não havia condições para que a apresentação fosse realizada e que faltariam equipamentos fundamentais.

O show seria no último domingo (27). Segundo a produtora de Cabelinho, a equipe técnica do artista constatou que equipamentos básicos para que o show fosse viável não estavam disponíveis ou não atendiam às conformidades de qualidade e segurança para o show.

No papo com o produtor, um dos contratantes se mostra indignado. “Perdemos a credibilidade com nossos clientes por um cabo? R$ 250 mil aqui é muito dinheiro. São 50 milhões de Kwanzas”, disse.

Apesar disso, Cabelinho se prontificou a retornar ao país em breve para se apresentar, segundo comunicado de sua produtora.

