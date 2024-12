MC Cabelinho usa camiseta com nome de novo affair: saiba quem é

MC Cabelinho, 28, chamou a atenção ao usar uma camiseta com o nome de sua nova namorada, Giovanna, durante um show do Sorriso Maroto no último sábado (21/12), no Rio de Janeiro. O cantor compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo no qual aparece dançando com a peça personalizada, que exibe o nome “Giovanna” estampado.

O registro foi publicado dias após ele postar uma foto beijando a moça, identificada como Giovanna Mendes. No entanto, o músico não revelou o rosto da jovem de cabelos loiros, que apareceu de costas, abraçada com ele.

Embora não tenha dado mais detalhes sobre o relacionamento, Cabelinho usou emojis de coração e aliança na legenda, além da sigla NSSMNSB, referência ao seu novo álbum, “Não Sou Santo Mas Não Sou Bandido”.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9 MC Cabelinho surgiu beijando uma loira misteriosa no Instagram Reprodução/Instagram 2 de 9 A moça é Giovanna Mendes, que conta com 1,4 mil seguidores no Instagram Reprodução/Instagram 3 de 9 MC Cabelinho Reprodução 4 de 9 MC Cabelinho com a namorada, Slipmami Instagram/Reprodução 5 de 9 MC Cabelinho e Slipmami Reprodução 6 de 9 Bella Campos e Cabelinho Instagram/Reprodução 7 de 9 Bella Campos Reprodução/Redes Sociais 8 de 9 Vai na Fé: Jenifer e Hugo se beijam Reprodução/Globo 9 de 9 Bella Campos e MC Cabelinho Reprodução/Instagram

Os fãs rapidamente começaram a especular nas redes sociais. “Cabelinho assumiu uma loira do nada, mané”, escreveu um usuário no X. Outra seguidora comentou: “Cabelinho assumiu uma loira pela primeira vez e não sou eu, que tristeza é essa.” Já outro perfil brincou: “Ala o MC Cabelinho assumindo uma branca loira.”

Quem é Giovanna Mendes

A jovem conta com uma conta fechada no Instagram e tem mais de 1,4 mil seguidores na rede social de fotos e vídeos. Em sua bio, ela mostra que vive entre o Rio de Janeiro, no Brasil, e Nice, na França.